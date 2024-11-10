"لابورت مدافع النصر" لا يزال ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Relevo" الإسبانية؛ فإن اسم إيميريك لابورت لا يزال على طاولة ريال مدريد، فهم يرون أنه الشخص الذي يناسبهم أكثر، على الرغم من وجود العديد من العقبات التي يصعب التغلب عليها.