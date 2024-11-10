"لابورت مدافع النصر" لا يزال ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني

لا يزال الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، ضمن اهتمامات عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد، من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Relevo" الإسبانية؛ فإن اسم إيميريك لابورت لا يزال على طاولة ريال مدريد، فهم يرون أنه الشخص الذي يناسبهم أكثر، على الرغم من وجود العديد من العقبات التي يصعب التغلب عليها.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي النادي الأبيض يتفقون على أن قلب الدفاع الإسباني لنادي النصر سيكون حلًّا مضمونًا لمنطقة دفاعهم؛ لكن توقيعه معقد.
وسَبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن المدرب كارلو أنشيلوتي قد أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع مدافع النصر، ولكن بشرط إنهاء عقده مع النصر أولًا.
ويتقاضى لابورت البالغ من العمر 30 عامًا، حاليًا نحو 24 مليون يورو سنويًّا في المملكة العربية السعودية ويتبقى عامان في عقده.
وترفض حاليًا إدارة النصر قبول أي مقترحات بشأن لاعبها، بعد استثمار 27 مليون يورو في اللاعب الذي انتقل إليه من مانشستر سيتي في صيف 2023.