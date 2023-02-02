تحت 17 عامًا .. اتحاد القدم يعلن عن انطلاق معسكر الناشئات

وأجرت ناشئات الأخضر حصتهن التدريبية الأولى تحت إشراف المدربة الكرواتية ستيلا قوتال والتي استدعت 28 لاعبة هن: بتول آل ناصر، رند الزهراني، ليليان الحربي، جنى المعجل، منيرة الغنام، فجر سعد، جنى سلامة، ماريا باغفار، لولوة موسى، نوف العطوي، هناء إسماعيل، ديمة شيخ، ديالا الصبان، سهير باطوق، ليان اليافعي، مجد العتيبي، مايا الزهراني، لمى الرميزان، فجر سقاف، بسمة الشنيفي، هيا آل الشيخ، لولو الجعويني، فاطمة منصور، حصة القباني، ليان صرصار، لولوة صالح، حلا الشدوخي وغدي العتيبي.