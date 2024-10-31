مدرب الأهلي "يايسله " بعد الهزيمة من الاتحاد: لا أستطيع التحدث عن وجود ركلة جزاء لنا

قال الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي إن مباراة فريقه أمام الاتحاد كانت صعبة، مشيراً إلى أن هدف الفريق كان تحقيق الفوز، لكن الفريق لم يقدم أفضل أداء له .
ونجح الاتحاد بالفوز في ديربي جدة أمام نظيره الأهلي بنتيجة (1/0)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايسله بعد الخسارة أمام الاتحاد خلال مؤتمر صحفي: "حاولنا الضغط لمنعهم من محاصرتنا، ولكن عدنا للخلف وخسرنا الكرة، وعندما تخسر الكرة فإنك تفقد أيضاً الثقة، والاتحاد أعطانا مساحة في الشوط الثاني وخلقنا الكثير من الفرص ".
وتابع المدرب الألماني: "لا أستطيع التحدث عن وجود ركلة جزاء لنا أم لا، لأنني لم أشاهد اللقطات ولا أستطيع تأكيد ذلك الأمر، ولكن أعلم أن حظنا سيئ جداً مع الـ VAR.
وبالحديث عن فراس البريكان قال :"نخطط للاستفادة من فراس في الخط الأمامي، فهو لاعب يضحي ويقاتل من أجل الفريق، وأعاني في حالة إصابة لاعب أو لاعبين ولكني فخور باللاعبين لأنهم يحاولون العودة بالنتيجة ".
واستطرد ماتياس:" حاولنا تقديم أفضل ما لدينا للتحضير للمباراة، ولكن لا ننسى أننا نقدم أداء مميزاً في البطولة الآسيوية، وصحيح أننا نعاني في الدوري ولكن سنحاول تحسين وضعنا".