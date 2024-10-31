مدرب الأهلي "يايسله " بعد الهزيمة من الاتحاد: لا أستطيع التحدث عن وجود ركلة جزاء لنا

قال الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي إن مباراة فريقه أمام الاتحاد كانت صعبة، مشيراً إلى أن هدف الفريق كان تحقيق الفوز، لكن الفريق لم يقدم أفضل أداء له .