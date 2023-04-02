رياضة

منافسات بطولة" بلدي" الرمضانية.. حضور جماهيري ومنافسات متنوعة

بمشاركة 21 فريقاً وتقام على صالة جامعة الأميرة نورة
جانب من منافسات دوري بلدي
جانب من منافسات دوري بلدي
سبق
سبق

تتواصل منافسات دوري بلدي والتي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بين منسوبي منظومة الوزارة بمشاركة 21 فريقاً، وسط أجواء من الحماس والإثارة بين الفرق المشاركة في البطولة.

وتشهد البطولة التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تعزيز مبدأ التشاركية والعمل التطوعي لدى منسوبي الوزارة، بفعاليات مصاحبة متنوعة منها الرياضية والثقافية والترفيهية، والتي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة، وسط حضور جماهيري جيد.

يذكر أن البطولة تقام على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، حيث تختتم منافساتها الأربعاء المقبل.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
دوري بلدي

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