منافسات بطولة" بلدي" الرمضانية.. حضور جماهيري ومنافسات متنوعة

وتشهد البطولة التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تعزيز مبدأ التشاركية والعمل التطوعي لدى منسوبي الوزارة، بفعاليات مصاحبة متنوعة منها الرياضية والثقافية والترفيهية، والتي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة، وسط حضور جماهيري جيد.