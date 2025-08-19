عبر بوابة الاتحاد .. النصر "يقهر النقص" ويتأهل إلى نهائي السوبر

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2025 "في نسخته الـ12"، وذلك عبر بوابة نظيره الاتحاد بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب هونغ كونغ الوطني، بقيادة الحكم السعودي خالد الطريس.
وبذلك ضرب العالمي موعدًا مع الفائز من مباراة الأهلي والقادسية في النهائي المرتقب.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان النصر هو البادئ في التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق السنغالي "ساديو ماني" بعد استثماره لعرضية رائعة من زميله "بروزفيتش".
لم يتأخر الاتحاد كثيرًا في تعديل النتيجة حيث سجل في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب "بيرغوين" بعد تمريرة رائعة ولا أجمل وصلته من زميله موسى ديابي.
وخسر النصر خدمات "ماني" في الدقيقة 25 بعد أن خرج بالبطاقة الحمراء إثر دخوله القوي على حارس الاتحاد حامد الشنقيطي ليكمل النصر اللقاء بعشرة لاعبين. وفي الدقيقة 40 أنقذ حارس الاتحاد الشنقيطي مرماه من تسديدة خطرة من قدم قائد النصر كريستيانو رونالدو.
وفي الشوط الثاني أضاع "رونالدو" فرصة تعزيز النتيجة لفريقه النصر في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 61 عزز "جواو فيليكس" النتيجة لفريقه النصر، بعد عرضية من "رونالدو".
ولم تكن رأسية صالح الشهري في الدقيقة 90+3 كافية لتعديل النتيجة للاتحاد، حيث تصدى لها حارس النصر "بينتو".