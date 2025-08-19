عبر بوابة الاتحاد .. النصر "يقهر النقص" ويتأهل إلى نهائي السوبر

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2025 "في نسخته الـ12"، وذلك عبر بوابة نظيره الاتحاد بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب هونغ كونغ الوطني، بقيادة الحكم السعودي خالد الطريس.