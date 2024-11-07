تحت زخات المطر.. "الاتحاد" بثنائية "العروبة" يتربع على الصدارة

تربع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن، بعد أن كسب مستضيفه العروبة بنتيجة 2-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الجوف، بقيادة الحكم السعودي خالد الطريس.