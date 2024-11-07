تحت زخات المطر.. "الاتحاد" بثنائية "العروبة" يتربع على الصدارة

تربع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن، بعد أن كسب مستضيفه العروبة بنتيجة 2-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الجوف، بقيادة الحكم السعودي خالد الطريس.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية رائعة وصلت من زميله مهند الشنقيطي، حولها الأول برأسه داخل الشباك العرباوية.
وأنقذ حارس الاتحاد "رايكوفيتش" مرمى فريقه في الدقيقة 43 من كرة خطرة للعروبة عن طريق اللاعب "غودموندسن".
وفي الشوط الثاني تحصل الاتحاد على ركلة جزاء لصالح "الشهري" تقدم لتنفيذها زميله "بيرغوين" الذي وضع الكرة داخل الشباك العرباوي كهدف ثانٍ للاتحاد في الدقيقة 52.
وفي الدقيقة 85 نجح حارس الاتحاد "رايكوفيتش" من إنقاذ مرماه من هدف محقق، عن طريق "قندوس".
وشهد الشوط الثاني هطول زخات من المطر في الملعب.
بتلك النتيجة انتزع الاتحاد الصدارة من الهلال " مؤقتًا" برصيد 27 نقطة، فيما بقي العروبة على رصيده السابق 10 نقاط، في المركز الـ12.