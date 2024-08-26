هدف لاعب الهلال "سافيتش" الأجمل .. في الجولة الأولى من دوري روشن

فاز هدف الصربي سيرجي سافيتش لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مرمى الأخدود، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير.
وحصل هدف نجم الهلال، على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة الأولى، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024 / 2025.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف الدولي الصربي، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر في مرمى الرائد، وهدف البرازيلي لوكاس كال لاعب الرياض في مرمى الوحدة.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف نجم الهلال، وهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن الفارق في النهاية ابتسم لصالح هدف سيرجي سافيتش.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف سيرجي سافيتش على نسبة51 %، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم(31،551 صوتًا) مقابل 47 % لهدف قائد النصر، في حين حل هدف البرازيلي لوكاس كال بالمرتبة الثالثة بـ2 % فقط من أصوات المشاركين في الاستفتاء.