هدف لاعب الهلال "سافيتش" الأجمل .. في الجولة الأولى من دوري روشن

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف الدولي الصربي، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر في مرمى الرائد، وهدف البرازيلي لوكاس كال لاعب الرياض في مرمى الوحدة.