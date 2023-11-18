بـ10 أهداف.. "رونالدو" و"لوكاكو" يتصدّران قائمةَ هدّافي التصفيات المؤهلة ليورو 2024

تصدّر "كريستيانو رونالدو" نجم نادي النصر، والبلجيكي "روميلو لوكاكو"، قائمةَ هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 في ألمانيا.
وجاء البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم النصر والمنتخب البرتغالي، في المركز الأول بالتساوي مع البلجيكي "روميلو لوكاكو"، برصيد 10 أهداف لكل منهما.
واحتلّ المركزَ الثاني الإنجليزيُّ "هاري كين"، الذي سجل 8 أهداف، يليه في المركز الثالث الدنماركي "راسموس هويلوند" بالتساوي مع الاسكتلندي "سكوت ماكتوميناي"، ولكل منهما 7 أهداف.
وجاء في المركز الرابع النرويجي "إرلينج هالاند"، والفرنسي "كيليان مبابي"، والسويسري "زيكي أمدوني"، وسجلوا 6 أهداف.