بـ10 أهداف.. "رونالدو" و"لوكاكو" يتصدّران قائمةَ هدّافي التصفيات المؤهلة ليورو 2024

تصدّر "كريستيانو رونالدو" نجم نادي النصر، والبلجيكي "روميلو لوكاكو"، قائمةَ هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 في ألمانيا. ‏‎