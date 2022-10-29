إثارة منتظرة في بطولة "كأس الدرعية للتنس".. ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022

وتقام مباريات كأس الدرعية للتنس في منطقة الدرعية التاريخية، والتي تحتضن حي الطريف التاريخي أحد أشهر المواقع التراثية حول العالم والمسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، حيث يتنافس على لقبها 12 لاعباً محترفاً من أفضل لاعبي التنس العالميين، ويتأهل أول 4 لاعبين مصنفين لربع النهائي، فيما سيشارك الفريق المهزوم في البطولة الزوجية في 9 ديسمبر، والذي سيشهد أيضاً مباريات ربع وثمن نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في 10 ديسمبر، في اليوم الختامي للحدث الرياضي المرتقب.