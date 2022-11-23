البرازيل والبرتغال وغانا والكاميرون في ختام مباريات الجولة الأولى من كأس العالم

تختتم الخميس باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022 , بعدة لقاءات مثيرة , حيث تقام أربع مباريات على النحو التالي:
سويسرا - الكاميرون (المجموعة السابعة)
تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجنوب حيث يقع المنتخبان بالمجموعة السابعة بجانب البرازيل وصربيا .
الأوروجواي - كوريا الجنوبية (المجموعة الثامنة )
تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المدينة التعليمية ، وهما بالمجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي البرتغال وغانا .
البرتغال - غانا (المجموعة الثامنة )
تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 974 ، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الثامنة بجانب منتخبي الأوروجواي وكوريا الجنوبية .
البرازيل- صربيا (المجموعة السابعة )
تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء، على ملعب لوسيل ، حيث يقع كل منهما بالمجموعة السابعة بجانب منتخبي سويسرا والكاميرون .