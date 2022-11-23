رياضة

البرازيل والبرتغال وغانا والكاميرون في ختام مباريات الجولة الأولى من كأس العالم

البرازيل والبرتغال وغانا والكاميرون في ختام مباريات الجولة الأولى من كأس العالم
محمد السيد
محمد السيد

تختتم الخميس باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022 , بعدة لقاءات مثيرة , حيث تقام أربع مباريات على النحو التالي:

سويسرا - الكاميرون (المجموعة السابعة)

تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجنوب حيث يقع المنتخبان بالمجموعة السابعة بجانب البرازيل وصربيا .

الأوروجواي - كوريا الجنوبية (المجموعة الثامنة )

تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المدينة التعليمية ، وهما بالمجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي البرتغال وغانا .

البرتغال - غانا (المجموعة الثامنة )

تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 974 ، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الثامنة بجانب منتخبي الأوروجواي وكوريا الجنوبية .

البرازيل- صربيا (المجموعة السابعة )

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء، على ملعب لوسيل ، حيث يقع كل منهما بالمجموعة السابعة بجانب منتخبي سويسرا والكاميرون .

البرازيل
البرتغال
غانا
الكاميرون
كأس العالم FIFA قطر 2022

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