أخضر الناشئين يتغلب على السودان وديًا تأهبًا للعربية

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على ضيفه منتخب السودان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي المقام تحضيرًا لبطولة كأس العرب في الجزائر.