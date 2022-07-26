أخضر الناشئين يتغلب على السودان وديًا تأهبًا للعربية

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على ضيفه منتخب السودان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي المقام تحضيرًا لبطولة كأس العرب في الجزائر.
وسجل اللاعب فرحة الشمراني الهدف الأول في الدقيقة 37، في حين أضاف اللاعب طلال حاجي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من مجريات الشوط الثاني، ليعود اللاعب فرحة الشمراني مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 88 تمكن اللاعب فارس يوسف من تسجيل الهدف الرابع.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي.
يُذكر أن بطولة كأس العرب ستُقام في الجزائر خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين.