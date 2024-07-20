برشلونة منفتح على بيع مهاجمه البرازيلي فيتور روكي للهلال

وذكر الموقع الفرنسي أن نادي لاتسيو الإيطالي يُعَد الأكثر إصرارًا على ضم روكي، بعد رحيله نجمه تشيرو إيموبيلي، نحو بشكتاش التركي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو، لكن بعد دخول نادي الهلال في مفاوضات مع برشلونة لكسب خدمات اللاعب، قد يغير ذلك من خطط برشلونة الذي يناسبه أن يكون الانتقال بشكل كامل وليس على سبيل الإعارة؛ نظرًا للوضع المالي المتردي للنادي.