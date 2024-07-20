برشلونة منفتح على بيع مهاجمه البرازيلي فيتور روكي للهلال

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يدرس بيع لاعبه الشاب فيتور روكي إلى أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال Foot Mercato الفرنسي: "إن نادي برشلونة مستعد لبيع فيتور روكي إلى الدوري السعودي، حرصًا منه على إيجاد طريقة سريعة لحل مشكلة المهاجم البرازيلي، الذي يعد خارج حسابات الفريق.
وأوضح أن برشلونة منفتح على بيع اللاعب الشاب في حالة وصول عرض كبير؛ على الرغم من أن لديه عقدًا طويلًا حتى عام 2031.
وأشار أن النادي حاول أن يعير اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا إ إلى أحد الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى؛ لمنحه مزيدًا من دقائق اللعب، لكن العروض الأوروبية غير مقنعة.
وذكر الموقع الفرنسي أن نادي لاتسيو الإيطالي يُعَد الأكثر إصرارًا على ضم روكي، بعد رحيله نجمه تشيرو إيموبيلي، نحو بشكتاش التركي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو، لكن بعد دخول نادي الهلال في مفاوضات مع برشلونة لكسب خدمات اللاعب، قد يغير ذلك من خطط برشلونة الذي يناسبه أن يكون الانتقال بشكل كامل وليس على سبيل الإعارة؛ نظرًا للوضع المالي المتردي للنادي.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الهلال، بطل الدوري السعودي، جاهز لتقديم عرض للاعب البرازيلي فيتور روكي، الذي يناسب برشلونة كثيرًا؛ لأنه سيكون انتقالًا بتعويض جيد، وليس على سبيل الإعارة.
وأكدت "سبورت" أن برشلونة والوفد المرافق للاعب تنتظر العرض المقدم من النادي الهلال لمناقشته، والإدارة الكتالونية منفتحة على البيع النهائي إذا استفادت جميع الأطراف منه.
وانضم روكي إلى صفوف النادي الكتالوني في منتصف الموسم الماضي (2023- 2024) من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 40 مليون يورو؛ لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة للعب، واكتفى بالظهور في 13 مباراة فقط على مستوى مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.