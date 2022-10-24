على هامش قرعة "خليجي 25".. لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تعقد اجتماعها بالبصرة

عقدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اجتماعها أمس الأحد، بالبصرة، والذي عُقد على هامش قرعة "خليجي 25".
وترأس الاجتماع الدكتور حميد الشيباني (اليمن) رئيس اللجنة، بحضور محمد هزام الظاهري (الإمارات) نائب رئيس اللجنة، وبتواجد أعضاء اللجنة كل من: راشد الزعبي (البحرين)، وصلاح القناعي (الكويت)، وأحمد الحرمي (قطر)، وخالد المقرن (السعودية)، وقتيبة الغيلاني (عمان)، وشهاب أحمد (العراق).
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة.
كما ناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقًا للمادة الخامسة من لائحة المسابقات؛ حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا، لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة والمقرر لها غدًا الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحًا.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة؛ مشيدة بالجهود المبذولة من الأشقاء العراقيين لاستضافة البطولة، ومطالبة بوجود تسهيلات دخول للمشجعين لحضور البطولة.