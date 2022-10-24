على هامش قرعة "خليجي 25".. لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تعقد اجتماعها بالبصرة

كما ناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقًا للمادة الخامسة من لائحة المسابقات؛ حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا، لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة والمقرر لها غدًا الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحًا.