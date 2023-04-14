"العويران" لـ"سبق": "العميد" هو الأقرب للتتويج بالدوري.. و"الهلال" خارج المنافسة

أكد اللاعب الدولي السابق سعيد العويران لـ"سبق" أن فريق الاتحاد، والذي يتصدر الدوري هو الأقرب للتتويج باللقب من نظيره نادي النصر، والذي يأتي ثانيًا في سلّم الترتيب، موضحًا أن لاعبيه الأجانب والمحليين هم الأفضل فنياً.
وتفصيلًا، بيّن "العويران" أن المنافسة على الدوري ستكون محصورة بين 3 أندية: الشباب، والنصر، والاتحاد، غير أنه أشار إلى أن الأقرب لتحقيق اللقب هو نادي الاتحاد؛ نظرًا لإمكانيات محترفيه وأيضاً لاعبيه المحليين مقارنةً بغيره، لافتًا إلى أن النصر في آخر مبارياته لم يكن بالمستوى المأمول، مشيرًا إلى أن بعض أجانبه مستواهم منخفض، موضحًا أن الهلال سيكون خارج المنافسة.
يشار إلى أن نادي الاتحاد يتصدّر ترتيب الدوري بـ 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن نادي النصر، فيما يحتل الشباب الترتيب الثالث بـ 50 نقطة يليه الهلال رابعاً بـ 46 نقطة.
واستطاع "الاتحاد" تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات لعبها من الدوري، بينما خسر النصر واحدة وتعادل في واحدة أخرى وفاز في ثلاث، وكذلك الشباب والهلال خسارة وتعادل وثلاث مباريات فوز لكل منهما.