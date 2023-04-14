"العويران" لـ"سبق": "العميد" هو الأقرب للتتويج بالدوري.. و"الهلال" خارج المنافسة

وتفصيلًا، بيّن "العويران" أن المنافسة على الدوري ستكون محصورة بين 3 أندية: الشباب، والنصر، والاتحاد، غير أنه أشار إلى أن الأقرب لتحقيق اللقب هو نادي الاتحاد؛ نظرًا لإمكانيات محترفيه وأيضاً لاعبيه المحليين مقارنةً بغيره، لافتًا إلى أن النصر في آخر مبارياته لم يكن بالمستوى المأمول، مشيرًا إلى أن بعض أجانبه مستواهم منخفض، موضحًا أن الهلال سيكون خارج المنافسة.