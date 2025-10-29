بالفيديو .." سبق" ترصد مشاعر متباينة بين جماهير النصر والاتحاد بعد تأهل العميد لربع نهائي كأس الملك
شهدت مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض مشاعر متباينة بين الفرح والحزن، بعد فوز نادي الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث رصدت “سبق” آراء جماهير الفريقين عقب نهاية اللقاء.
بداية تحدث مشجع النصر نايف الأكلبي لـ”سبق”، مؤكدًا أن المدرب جيسوس لم يكن موفقًا في الشوط الثاني من الناحية التكتيكية، وقال: “تمنيت أن يجري التبديلات مبكرًا في الشوط الثاني، لكننا لم نوفق، ومع ذلك أشكر جماهير النصر على حضورهم ومساندتهم.
” من جانبه، عبر مشجع الاتحاد فهد المطيري القادم من الكويت عن سعادته بالفوز، قائلًا: “جئت من الكويت لعيون الاتحاد، والمباراة لم تكن صعبة رغم النقص العددي، فاللاعبون قدموا مستوى كبيرًا واستحقوا التأهل.
” أما سعد، أحد مشجعي النصر القادمين من باكستان، فأعرب عن حبه للفريق منذ سنوات طويلة قبل انضمام كريستيانو رونالدو، معربا عن اعجابه بلاعب الاتحاد بنزيما مضيفا أنه ليس حزينا لان هذا حال الكرة فوز وخسارة في المقابل، أكد مشجع الاتحاد أحمد دلاك لـ”سبق” أن المدرب سيرجيو كونسيساو واللاعبين والجمهور شكلوا لوحة إبداعية انتهت بفوز مستحق، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد البطولات لإسعاد جماهير العميد.
من جهته، قال مشجع النصر عبدالمجيد إن المباراة ضاعت من بين أيدي الفريق رغم أنها كانت على أرضه، مضيفًا: “نقص بروزوفيتش في الشوط الأول أثّر علينا كثيرًا، ولم نستغل حالة الطرد، لكننا ما زلنا متفائلين بتحقيق الدوري.
”وقال بنبرة حزينة: “عمري 36 عامًا، تعودت على الهزائم، ولا أعلم متى سأفرح.
” يُذكر أن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أقصى نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب “الأول بارك” بقيادة الحكم خالد الطريس، ليتأهل العميد إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس.