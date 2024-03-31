قائد النصر "كريستيانو رونالدو" يعزّز صدارته لقائمة هدّافي دوري روشن

عزّز النجمُ البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر، صدارتَه لقائمة هدّافي الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية الجولة 25 من المسابقة.
وبلغ "الدون" الهدفَ رقم 26 في الموسم الجاري 2023/ 2024 بعد أنْ قاد النصر لفوز كبير على مضيفه الطائي، مساء أمس السبت، بتسجيله "هاتريك" في المباراة.
ويأتي النجم البرتغالي في صدارة الهدافين بـ"26" هدفًا، متقدمًا على مهاجم الهلال الصربي "ألكساندر ميتروفيتش" الذي رفع غلّته التهديفية أيضًا إلى 22 هدفًا، بعد أن سجل هدفين ساهما في فوز فريقه على الشباب "4-3".
واحتلّ النجمُ المغربي عبدالرزاق حمدالله المركزَ الثالث في قائمة الهدافين، بوصوله للهدف رقم 18 في المسابقة، معزّزًا مركزه الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري بـ"128" هدفًا في مسيرته.
وشارك "كريستيانو رونالدو" في 23 مباراة بالموسم الجاري؛ حيث تغيّب عن مباراتين لأسباب تتعلّق بالإجهاد والإيقاف الانضباطي بسبب تصرفه المشين في مباراة فريقه أمام الشباب، ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.