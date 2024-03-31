قائد النصر "كريستيانو رونالدو" يعزّز صدارته لقائمة هدّافي دوري روشن

ويأتي النجم البرتغالي في صدارة الهدافين بـ"26" هدفًا، متقدمًا على مهاجم الهلال الصربي "ألكساندر ميتروفيتش" الذي رفع غلّته التهديفية أيضًا إلى 22 هدفًا، بعد أن سجل هدفين ساهما في فوز فريقه على الشباب "4-3".