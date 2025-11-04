وسط غياب "رونالدو".. النصر يواجه غوا الهندي في آسيا 2

بدون قائده ونجمه التاريخي "كريستيانو رونالدو"، يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره غوا الهندي، في تمام الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 (2025 - 2026).
ويسعى النصر (الأول برصيد 9 نقاط) خلال مواجهة غوا (المركز الأخير بدون نقاط)، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، خاصةً أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ(16) قبل جولتين من ختام دور المجموعات، في تأكيد لتميّز مستوياته واستقراره الفني خلال مشواره القاري.