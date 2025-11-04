وسط غياب "رونالدو".. النصر يواجه غوا الهندي في آسيا 2

ويسعى النصر (الأول برصيد 9 نقاط) خلال مواجهة غوا (المركز الأخير بدون نقاط)، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، خاصةً أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ(16) قبل جولتين من ختام دور المجموعات، في تأكيد لتميّز مستوياته واستقراره الفني خلال مشواره القاري.