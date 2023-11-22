صحف عالمية تُشيد بثنائية الأخضر أمام الأردن بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

أشادت صحف ومواقع عالمية بفوز المنتخب السعودي أمس الثلاثاء، أمام منتخب الأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفاز المنتخب السعودي بقيادة مانشيني أمام منتخب الأردن بنتيجة (2/0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الدور الثاني المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقالت شبكة "Sky Sports": "مانشيني يفوز من جديد، السعودية بقيادة المدرب الإيطالي تُحقق نجاحها الثاني على التوالي، فقد فاز خارج أرضه بهدفين نظيفين بفضل ثنائية صالح الشهري، ويبقى في صدارة مجموعته المؤهلة لكأس العالم 2026".
وكتبت صحيفة "Gazzetta": "بعد باكستان، السعودية تفوز من جديد على الأردن 2- 0.. إنه الفوز الثاني على التوالي تحت إدارة مانشيني لفريق الصقور الخضراء، ويبقى فريقه في صدارة المجموعة السابعة بالنقاط الكاملة".
وعلقت صحيفة "tuttomercato": "روبرتو مانشيني يختتم هذا الأسبوع بفوزين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم؛ فقد تغلبت السعودية على الأردن بنتيجة 0- 2 بفضل ثنائية الشهري".
وقال موقع "areanapoli": "إنه الفوز الثاني على التوالي للمنتخب السعودي الذي يواصل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026؛ فقد فاز المنتخب بقيادة المدرب الإيطالي على الأردن 2- 0 بفضل ثنائية سجلها صالح الشهري ليواصل قيادته لمجموعته المؤهلة لكأس العالم".