صحف عالمية تُشيد بثنائية الأخضر أمام الأردن بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وكتبت صحيفة "Gazzetta": "بعد باكستان، السعودية تفوز من جديد على الأردن 2- 0.. إنه الفوز الثاني على التوالي تحت إدارة مانشيني لفريق الصقور الخضراء، ويبقى فريقه في صدارة المجموعة السابعة بالنقاط الكاملة".