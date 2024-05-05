بفارق 9 أهداف عن ميتروفيتش.. "رونالدو" يواصل صدارة هدافي دوري روشن بالرقم 32

واصَلَ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، هوايته المفضلة بزيارة شباك الخصوم في دوري روشن السعودي للمحترفين.
واستعاد صاحب الـ39 عامًا، حسه التهديفي، بعد أن غاب عنه في الجولات الثلاثة الأخيرة في المسابقة، بتسجيله هاتريك في شباك الوحدة ضمن الجولة 30 من دوري روشن، في المباراة التي انتهت بسداسية نظيفة لمصلحة رفاق رونالدو.
وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية من أهداف فريقه الستة؛ الأول والثاني والخامس في الدقائق (5 و12و 52)، وتخللهما هدفا زميليه أوتافيو وساديو ماني في الدقيقتين (18 و45) على الترتيب، ومن ثم وقّع محمد آل فتيل على الهدف السادس بحلول الدقيقة (88) من عمر المباراة.
يتقدم النجم البرتغالي في الوقت الحالي الصراع المحموم على لقب هداف الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 32 هدفًا، وبفارق 9 عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
وبات كريستيانو رونالدو ثاني لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يصل لحاجز الـ30 هدفًا في موسم واحد في المسابقة (32 حاليًا)، بعد عبدالرزاق حمدالله الذي سجل 34 هدفًا في موسم 2018- 2019.
كما أصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا لـ"الهاتريك" في تاريخ دوري روشن السعودي بواقع 6 مرات.
وحافظ مهاجم اتحاد جدة عبدالرزاق حمدالله على المرتبة الثالثة برصيد 19هدفًا؛ رغم غيابه عن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي بسبب الإصابة.