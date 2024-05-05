بفارق 9 أهداف عن ميتروفيتش.. "رونالدو" يواصل صدارة هدافي دوري روشن بالرقم 32

واستعاد صاحب الـ39 عامًا، حسه التهديفي، بعد أن غاب عنه في الجولات الثلاثة الأخيرة في المسابقة، بتسجيله هاتريك في شباك الوحدة ضمن الجولة 30 من دوري روشن، في المباراة التي انتهت بسداسية نظيفة لمصلحة رفاق رونالدو.