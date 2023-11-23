نادي سباقات الخيل ينظم غدًا كأسيْ "الأمير محمد بن سعود الكبير وسلطان راعي القودة"

وأوضح الأمير بندر بن خالد أن تسمية هذين الكأسين جاءت عرفانًا بإسهام الأمير محمد بن سعود الكبير في السباقات ونشأتها في المملكة، مبيناً أنه عطفاً على ذلك كانت بادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتنظيم واستحداث كأس مصنف يجمع كوكبة الخيل بجائزة مالية كبيرة، عرفاناً بدور الأمير محمد بن سعود الكبير البارز في رياضة سباقات الخيل على صعيد الإنتاج والمستورد، ودعمه للملاك والمنتجين في المملكة، ويعد هذا التكريم بحد ذاته وفاءً ليس بمستغرب على قيادة المملكة لكل من له دور وإسهام بارز في دعم رياضة الفروسية.