رئيس اتحاد كرة السلة: الرياضة السعودية ستشهد نقلة مميزة ونوعية للعالمية

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن تحويل عدد من الأندية الرياضية لشركات سيسهم بشكل كبير في تطوير الألعاب المختلفة ويعزز من القيمة التنافسية لها، خاصة أن هناك شركات كبرى ستعمل على خلق بيئة رياضية تنافسية تعتمد على أنظمة وحوكمة إدارية دقيقة لتطوير منظومة العمل الإداري والفني للأندية".