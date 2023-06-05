رئيس اتحاد كرة السلة: الرياضة السعودية ستشهد نقلة مميزة ونوعية للعالمية

رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي ومنسوبي كرة السلة, الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة إطلاق سموه مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى بناء قاعدة صلبة وقوية للرياضة السعودية وتوسيع رقعة الممارسين للرياضة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن تحويل عدد من الأندية الرياضية لشركات سيسهم بشكل كبير في تطوير الألعاب المختلفة ويعزز من القيمة التنافسية لها، خاصة أن هناك شركات كبرى ستعمل على خلق بيئة رياضية تنافسية تعتمد على أنظمة وحوكمة إدارية دقيقة لتطوير منظومة العمل الإداري والفني للأندية".
وأكد "طاشكندي" أن هذا القرار سينعكس بشكل كبير في تطوير قطاع الرياضة وخلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة ورفع مستوى الاحترافية وتعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية للملاعب والصالات الرياضية في مختلف مناطق المملكة.