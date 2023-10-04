موسم الرياض بهويته الجديدة يزيّن قميص "روما الإيطالي".. لمدة موسمين

وكان نادي روما قد توج بالفوز بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022، وهو يعد أحد عمالقة كرة القدم الإيطالية، حيث فاز ثلاث مرات بلقب الدوري الإيطالي، آخرها في عام 2001، كما فاز 9 مرات ببطولة كأس إيطاليا، كما يتولى قيادة الفريق جوزيه مورينيو، الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، وأحد أبرز مدربي كرة القدم عالمياً، ويضم الفريق حالياً أسماء لامعة مثل اللاعبين الأرجنتينيين الدوليين الفائزين بكأس العالم 2022 باولو ديبالا ولياندرو باريديس، واللاعبين الدوليين الإيطاليين لورينزو بيليجريي وبريان كريستانتي وجيانلوا مانشيني، وليوناردو سبيناتسولا، إضافة إلى المهاجم روميلو لواكو، أفضل هدافي بلجيكا.