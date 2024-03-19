الأحساء تحتضن بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23

وأعرب "مارسيلو برولي" المدير الفني للمنتخب الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل تحدّيًا خاصًّا بالنسبة للمجموعة، ولاسيما أن المواجهة ستكون أمام منتخب مصر القوي، لكنه أشار إلى أن طموحه إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة، وهذا أمر لن يتحقق دون تحقيق الفوز في مثل هذه المواجهات القوية.