نجاح سعودي جديد.. "الفريحي" يتوج غداً ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية

يتوج الاتحاد الدولي للسيارات FIA، غداً، المتسابق السعودي خالد الفريحي بعد فوزه ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في نسختها الثانية في الترتيب العام.
ويقام في العاصمة الأذربيجانية باكو حفل توزيع جوائز نهاية الموسم السنوي في رياضة السيارات الذي يقيمه الاتحاد الدولي للسيارات، وسيشهد تتويج الفائزين بمختلف السباقات.
وكان الفريحي مشاركًا في جولات بطولة الشرق الأوسط، حيث تمكن من تعويض تعثره في الجولة الأولى التي أقيمت في حائل، وحل فيها سابعًا بسبب عطل تعرضت له سيارته، بتحقيق المركز الأول بالترتيب العام خلال الجولتين الثانية والثالثة اللتين أقيمتا في قطر والإمارات على الترتيب.
وتُعد أول مشاركة رسمية للمتسابق خالد الفريحي في موسم 2013، ويأمل في مواصلة مسيرته من خلال إيجاد الدعم الكافي للمشاركة في النسخة القادمة من رالي داكار 2024 الذي تستضيفه المملكة مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى بطولة العالم للراليات ومنافسات أبطال العالم في هذه الرياضة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة السعودية.