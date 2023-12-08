نجاح سعودي جديد.. "الفريحي" يتوج غداً ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية

وكان الفريحي مشاركًا في جولات بطولة الشرق الأوسط، حيث تمكن من تعويض تعثره في الجولة الأولى التي أقيمت في حائل، وحل فيها سابعًا بسبب عطل تعرضت له سيارته، بتحقيق المركز الأول بالترتيب العام خلال الجولتين الثانية والثالثة اللتين أقيمتا في قطر والإمارات على الترتيب.