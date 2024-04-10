مدرب الاتحاد: بالجماعية سنكسب الهلال.. و"خيسوس" يؤكد:" لن نسمح لهم اللعب بطريقة جديدة

من جانبه، قال مدرب الهلال، البرتغالي "خيسوس"، في المؤتمر الصحفي إن مواجهة الاتحاد مصيرية، والفريق سيخوض أول نهائي له هذا الموسم من بين جميع البطولات التي ينافس عليها.