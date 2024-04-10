مدرب الاتحاد: بالجماعية سنكسب الهلال.. و"خيسوس" يؤكد:" لن نسمح لهم اللعب بطريقة جديدة

طالب مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "غاياردو"، فريقه بالعمل الجماعي في مواجهة نظيره الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأوضح "غاياردو" خلال المؤتمر الصحفي أن التركيز سيكون كلمة السر في تحقيق الاتحاد الفوز على الهلال، وعناق لقب السوبر.
وعن مواجهات الهلال السابقة التي أشرف عليها قال "غاياردو" إن أداء فريقه كان جيدًا خلالها، وإن فريقه لديه الحماس الكبير لتحقيق لقب السوبر.
من جانبه، قال مدرب الهلال، البرتغالي "خيسوس"، في المؤتمر الصحفي إن مواجهة الاتحاد مصيرية، والفريق سيخوض أول نهائي له هذا الموسم من بين جميع البطولات التي ينافس عليها.
وأكد "خيسوس" أن الاتحاد واجهه بطرق تكتيكية مختلفة عدة، مشيرًا إلى أن "غاياردو"، المدير الفني للاتحاد، لن يتمكن من مباغتته بطريقة لعب جديدة.