منتخب الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في مونديال الطائرة الموحدة ببولندا

يشارك المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص للكرة الطائرة في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة – بولندا 2025، والتي تحتضنها مدينة كاتوفيتسه خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول العالم.
وضمت قائمة لاعبي المنتخب: علي النخلي، عبدالناصر الحربي، رائد الذكري، أحمد الفادن، عبدالله السالمي، وإبراهيم الجهني، إلى جانب اللاعبين الشركاء: أيوب الحربي، مصعب الصبحي، معن سندي، ريان عايض، طارق شراحيلي، وبدر علي.
ويشرف على الجهاز الفني المدربان مساعد الشمري وخالد الجهني، فيما يضم الطاقم الإداري كلًا من نواف الشهري وخالد العمار، ويترأس البعثة السعودية عبدالرحمن بوعائشة.