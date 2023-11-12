تحتضنها الرياض .. الاتحاد السعودي للفروسية يقيم أول بطولة ترويض دولية بالسعودية

هذا ويذكر أن الاتحاد أقام عددًا من البرامج في الفترة السابقة لاكتشاف الموهوبين في هذه الرياضة وعمل بعض الدورات لتدريبهم وتطويرهم ليكون للمملكة وجود قوي في هذه البطولات في المحافل الكبرى.