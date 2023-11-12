تحتضنها الرياض .. الاتحاد السعودي للفروسية يقيم أول بطولة ترويض دولية بالسعودية

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن إقامة أول بطولة ترويض دولية بالمملكة العربية السعودية على كأس الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية الرياض في الفترة من 16-18 نوفمبر وتتكون البطولة من ثلاثة أشواط .
وتأتي بطولة الترويض الأولى بعد اعتماد اتحاد الفروسية للعبة الترويض ضمن ألعاب الفروسية التي يشرف عليها.
هذا ويذكر أن الاتحاد أقام عددًا من البرامج في الفترة السابقة لاكتشاف الموهوبين في هذه الرياضة وعمل بعض الدورات لتدريبهم وتطويرهم ليكون للمملكة وجود قوي في هذه البطولات في المحافل الكبرى.
ويُذكر أن المملكة حصلت على استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لأول مرة بالشرق الأوسط والمقرر إقامته في إبريل 2024 م.
ويحرص اتحاد الفروسية على الاهتمام بجميع ألعاب الفروسية ودعمها حيث يضم قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل والترويض.