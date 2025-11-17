رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة الجزائر وديًا استعدادًا لكأس العرب

وعن مواجهة منتخبي الجزائر وساحل العاج وديًا، أفاد بأن اختيار المنتخبين يعود إلى اختلاف نهجيهما الفنيين، وأن لديه ذكريات جميلة عندما واجه الجزائر في بطولة أفريقيا وكأس العالم، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجزائر تملك في الوقت الحاضر مدربًا مميزًا وتُعد المواجهة اختبارًا حقيقيًا.