رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة الجزائر وديًا استعدادًا لكأس العرب

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم إيرڤي رينارد، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في جدة للحديث عن استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة منتخب الجزائر وديًا، ضمن فترة التوقف الحالية.
وأوضح رينارد أن هذه المباراة تأتي بوصفها اللقاء الثاني في فترة التوقف، مبينًا أن المنتخب سيواجه خصمًا قويًا ومميزًا، وأن الهدف يتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وبيّن أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بثبات أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن استدعاء اللاعبين لا يعتمد على النادي الذي ينتمون إليه، بل على جاهزيتهم واستمراريتهم، مؤكدًا وجود عدد من اللاعبين الذين يعملون بشكل مميز ويقدمون مستويات جيدة مع فرقهم.
وعن مواجهة منتخبي الجزائر وساحل العاج وديًا، أفاد بأن اختيار المنتخبين يعود إلى اختلاف نهجيهما الفنيين، وأن لديه ذكريات جميلة عندما واجه الجزائر في بطولة أفريقيا وكأس العالم، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجزائر تملك في الوقت الحاضر مدربًا مميزًا وتُعد المواجهة اختبارًا حقيقيًا.
وفي ختام المؤتمر، أكّد رينارد ثقته باللاعبين والجهاز الفني، وأن المنتخب يعمل بخطة واضحة تهدف إلى الوصول لأفضل جاهزية قبل المنافسات القادمة.