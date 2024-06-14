الأخضر تحت 19 عاماً يتغلب على منتخب اليمن ودياً في معسكر الطائف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا على منتخب اليمن بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف.