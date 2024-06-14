الأخضر تحت 19 عاماً يتغلب على منتخب اليمن ودياً في معسكر الطائف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا على منتخب اليمن بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف.
وجاء هدفا "الأخضر" عن طريق اللاعب ماجد عبدالله في الدقيقة 56، واللاعب عمار اليهيبي في الدقيقة 58 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، نواف الغليميش، صالح برناوي، عواد أمان، عصام بحري، علي الفهمي، رامز العطار، علي المهداوي، راكان الغامدي، عبدالعزير جرموش، ماجد عبدالله.
ويستأنف أخضر 19 اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للشباب 2024.