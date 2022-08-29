شباب الأخضر تاسعاً في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب المركز التاسع في البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة الطائرة بالبحرين، بعد فوزه اليوم الاثنين على المنتخب العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على مجمع مدينة عيسى الرياضية.

جاءت نتائج الاشواط 25/19، 11/25، 25/18، 25/18.