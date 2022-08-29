شباب الأخضر تاسعاً في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب المركز التاسع في البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة الطائرة بالبحرين، بعد فوزه اليوم الاثنين على المنتخب العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على مجمع مدينة عيسى الرياضية.
جاءت نتائج الاشواط 25/19، 11/25، 25/18، 25/18.
وفرض الأخضر سيطرته على مجريات المباراة وتألق جميع اللاعبين في الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي نجح من خلالها المنتخب من حصد العديد من النقاط التي منحته الأفضلية والفوز في المباراة باستثناء الشوط الثاني الذي تراجع فيه مستوى المنتخب.
تألق سعودي
الدكتور خالد الزغيبي المشرف العام على حكام البطولة الآسيوية الـ 21 التي تقام حالياً في مملكة البحرين تم اختياره مراقباً للمباراة النهائية التي جمعت إيران والهند.
فيما اختير حكمنا الدولي هاني سنان لقيادة المباراة النهائية التي جمعت إيران والهند كحكم ثانٍ.