في دورة الألعاب الآسيوية "هوانغتشو 2022".. الأخضر الأولمبي وإيران "سلبية"

استهلّ المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 "هوانغتشو 2022"، بالتعادل السلبي مع نظيره الإيراني، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب مركز لينبيج الرياضي، والتي تستضيفها مدينة هوانغتشو الصينية.
ودخل المدربُ الوطني سعد الشهري المباراةَ بتشكيلة مؤلّفة من: أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، محمد اليامي، ريان حامد، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، سعد الناصر، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، عبدالله رديف.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبات: إيران، وفيتنام، ومنغوليا.