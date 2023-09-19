في دورة الألعاب الآسيوية "هوانغتشو 2022".. الأخضر الأولمبي وإيران "سلبية"

ودخل المدربُ الوطني سعد الشهري المباراةَ بتشكيلة مؤلّفة من: أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، محمد اليامي، ريان حامد، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، سعد الناصر، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، عبدالله رديف.