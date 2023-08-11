بيوتر زيلينسكي قد يرفض عرض "الأهلي" الضخم لهذا السبب!

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012، مع نادي أودينيزي الإيطالي حتى أعير إلى أمبولي في 2014، ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو.