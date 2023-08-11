بيوتر زيلينسكي قد يرفض عرض "الأهلي" الضخم لهذا السبب!

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن سبب قد يمنع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي، من الانضمام إلى الأهلي، خلال الموسم الجديد.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X"، بأن زيلينسكي قد يرفض عرضاً رائعاً من الأهلي لأسباب عائلية، مشيراً إلى أن النادي السعودي عرض عليه عقداً حتى عام 2026 بمبلغ (15 مليون يورو في العام).
وقال الصحفي أيضاً إن المحادثات بين الطرفين تباطأت حالياً، كما أعيد فتح المحادثات بين اللاعب البولندي ونابولي لتمديد عقده حتى عام 2027.
وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012، مع نادي أودينيزي الإيطالي حتى أعير إلى أمبولي في 2014، ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو.
وينتهى عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عاماً مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضم إليه في صيف 2016.