شبــاب أخضر اليد يطير للعالمية للمرة الرابعة

وبارك "آل نمر" لكافة الرياضيين في المملكة، ولمحبي كرة اليـد، وللأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأبطـال على ما قدموه من ملحمة كروية استطاعوا من خلالها إقصـاء حامل اللقب "كوريا" والتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ كرة اليد السعودية، كما أكد "آل نمر" أن العمل في لجنة المنتخبات كبيـر جداً، فبعد تأهل منتخب الرجال، تأهل اليوم منتخب الشباب، وينتظر منتخب الناشئين فرصة كبيـرة أيضاً للتأهل بعد أسبوعين من الآن من خلال البطولة الآسيـوية، مشيراً إلى أن الاتحاد السعودي لكرة اليد يلقى دعماً ومتابعة مستمرة من قبل وزير الرياضة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة القيادات الرياضية، وان هذا الإنجـاز هو ثمرة تلك الجهود والمتابعة بعد توفيق الله.