بالتعاون مع "فيفا".. اختتام ورشة تطوير إداريي دوري السيدات بالرياض

من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الورشة تمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الإدارية النسائية، مشيرة إلى أن الشراكة مع "فيفا" تسهم في تطوير كرة القدم النسائية بالمملكة، ودعم الأندية في تطبيق أعلى مستويات الاحتراف الإداري.