بالتعاون مع "فيفا".. اختتام ورشة تطوير إداريي دوري السيدات بالرياض

اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، أعمال أول ورشة عمل تطويرية مخصصة لإداريي أندية الدوري الممتاز للسيدات، والتي أقيمت خلال يومَي 6 و7 سبتمبر الجاري في المقر الرئيسي للاتحاد بالرياض، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
وهدفت الورشة إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي داخل الأندية، إضافة إلى رفع مستوى العمل المؤسسي والتنظيمي، بما يعزز جاهزية الأندية لتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في الدوري الممتاز للسيدات.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور العملية والتفاعلية، من أبرزها: التقييم الذاتي للقيادة، الوعي الذاتي والذكاء العاطفي، مهارات القيادة التطبيقية، والتخطيط الاستراتيجي وصياغة الرؤية المستقبلية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة كرة القدم.
من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الورشة تمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الإدارية النسائية، مشيرة إلى أن الشراكة مع "فيفا" تسهم في تطوير كرة القدم النسائية بالمملكة، ودعم الأندية في تطبيق أعلى مستويات الاحتراف الإداري.