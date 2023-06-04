اتخذنا اللازم.. "السعودي للإعلام الرياضي": رصد تجاوزات إعلامية تخالف أهداف "الاتحاد"

وتابع البيان، في الوقت الذي يؤمن فيه الاتحاد بالدور الكبير الذي يسهم فيه الإعلام الرياضي في المملكة لنقل الصورة الايجابية عن واقع الرياضة في مملكتنا الحبيبة؛ ونقل الرسالة الإعلامية السامية التي تتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة؛ نؤكد أن الاتحاد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ماضٍ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف مسجّل عضويته في الاتحاد.