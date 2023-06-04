اتخذنا اللازم.. "السعودي للإعلام الرياضي": رصد تجاوزات إعلامية تخالف أهداف "الاتحاد"

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بياناً اليوم، يرصد خلاله التجاوزات الإعلامية التي تخالف الأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد، مشدداً على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكّد الاتحاد دور الإعلام الرياضي في نقل الصورة الإيجابية للرياضة في المملكة.
وقال البيان، يتابع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ومن كثب ما يطرح أخيراً من قِبل بعض الأعضاء المنتمين إلى الاتحاد في وسائل الإعلام، ومنها ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّد الاتحاد أنه خلال الفترة الماضية تم رصد عديدٍ من التجاوزات الإعلامية التي تخالف الأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة، ومنها تعليق وإسقاط عضوية عضو قام بالإساءة الصريحة والتميز المناطقي والانتقاص بمنطقة من مناطق المملكة.
وتابع البيان، في الوقت الذي يؤمن فيه الاتحاد بالدور الكبير الذي يسهم فيه الإعلام الرياضي في المملكة لنقل الصورة الايجابية عن واقع الرياضة في مملكتنا الحبيبة؛ ونقل الرسالة الإعلامية السامية التي تتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة؛ نؤكد أن الاتحاد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ماضٍ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف مسجّل عضويته في الاتحاد.