اعتماد تقرير الألعاب الخليجية الأولى للشباب.. وتهنئة العين بالكأس الآسيوية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي.