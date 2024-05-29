اعتماد تقرير الألعاب الخليجية الأولى للشباب.. وتهنئة العين بالكأس الآسيوية

رفع الاجتماع الـ36 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة؛ رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، الشكر والعرفان والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على حرصهم واهتمامهم الكبير بأبناء المجلس، ودورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكينهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي.
وقدم الاجتماع، التهاني والتبريكات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وللشعب الإماراتي، على الإنجاز الكبير الذي حققه نادي العين، إثر فوزه بكأس بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على نادي يوكوهاما مارينوس الياباني.
واعتمد الاجتماع روزنامة البطولات الخليجية المقبلة، وإرجاء إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات المغلقة والفنون القتالية؛ لازدحام روزنامة الدورات الرياضية للموسم الرياضي 2024– 2025م.
واطلع الاجتماع على تقرير دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي استضافتها الإمارات، أبريل الماضي، مقدماً التهنئة لجميع الرياضيين والرياضيات الذين نالوا الميداليات المتنوعة، ومتمنياً التوفيق والنجاح لمن لم يحالفه الحظ في الدورات المقبلة.
ووافق الاجتماع على تقارير اللجنة الاستشارية الرياضية، ولجنة رياضة المرأة، وتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.