في تطور جديد.. نادٍ إنجليزي ينافس تشيلسي على ضم محترف الأهلي

دخل نادٍ إنجليزي جديد على خط المنافسة مع نادي تشيلسي لضم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، محترف النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فقد أبدت إدارة تشيلسي مؤخرًا اهتمامها بالتعاقد مع "توني" على سبيل الإعارة في يناير، لتعزيز الخط الهجومي للفريق.
وأفادت شبكة "Indykaila" البريطانية بأن نادي توتنهام هوتسبير انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، حيث أدرجت الإدارة اسمه ضمن أهدافها المحتملة في الميركاتو الشتوي، أيضًا على سبيل الإعارة.
وبحسب ذات المصدر، فإن المدير الفني لتوتنهام، توماس فرانك، هو من اقترح التفاوض مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، وبدأ بالفعل في إجراء اتصالات مبدئية لبحث إمكانية التعاقد معه.
يُشار إلى أن توني انضم إلى صفوف الأهلي في ختام سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2028.