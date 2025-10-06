في تطور جديد.. نادٍ إنجليزي ينافس تشيلسي على ضم محترف الأهلي

يُشار إلى أن توني انضم إلى صفوف الأهلي في ختام سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2028.