مدرب الهلال "دياز":" نسعى لتجاوز تكتل دفاع الفيحاء في السوبر.. هدفنا الكأس

قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني"دياز" إن فريقه بات جاهزاً لمواجهة نظيره الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي غداً الخميس، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المدرب اليوم.
وتابع "دياز": "استطاع الفريق في المباراتين الماضيتين تحقيق نتائج إيجابية أعطتنا اطمئناناً وثقةً أكبر لخوض المباراة بكل قوة والحصول على بطاقة الصعود إلى النهائي".
وزاد: "نطمح غداً لخوض المباراة بكل قوتنا، والفريق حالياً في مستوى تصاعدي، ونود الوصول للكفاءة الهجومية التي تنتهي بأهداف".
واختتم مدرب الهلال: "نواجه غداً فريقاً متمكناً في التكتل الدفاعي وسنجعله تحت الضغط الهجومي لتحقيق ما نريده، هدفنا الوصول إلى النهائي، وتحقيق "كأس السوبر".