مدرب الهلال "دياز":" نسعى لتجاوز تكتل دفاع الفيحاء في السوبر.. هدفنا الكأس

قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني"دياز" إن فريقه بات جاهزاً لمواجهة نظيره الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي غداً الخميس، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المدرب اليوم.