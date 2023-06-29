القادسية يعلن تعيين روبي فاولر أسطورة ليفربول مدرباً للفريق الأول

وطوال مسيرته الاحترافية، لعب فاولر مع 8 أندية في 19 موسمًا، فاز خلالها مرتين بكأس إنجلترا، ومن بين الأندية التي لعب لها في الدوري: ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي، وكارديف سيتي، وبلاكبيرن روفرز.