تصدر عربيًّا.. "الهلال" يقفز للمركز الـ34 في ترتيب "أوبتا" العالمية لأفضل أندية العالم

وبحسب آخر تحديث في تصنيف "أوبتا"؛ فإن الهلال يتصدر الأندية العربية في التصنيف العالمي، كما نجح في التفوق على العديد من الأندية العالمية؛ أبرزها: (أوليمبيك ليون، فولهام، تورينو، نيس، غلطة سراي)، وغيرها من الأندية العالمية.