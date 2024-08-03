فشل مفاوضات "كورينثيانز" مع "مهاجم الهلال".. و"خيسوس" يتمسّك بـ"رينان لودي"

وذكر أيضًا أنه حتى لو أصبح المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، لاعبًا حرًّا بعد نهاية عقده مع الهلال في 2025؛ فإن التوقيع معه ستظلّ تكلفته عالية.