فشل مفاوضات "كورينثيانز" مع "مهاجم الهلال".. و"خيسوس" يتمسّك بـ"رينان لودي"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن محترفَي الهلال البرازيليَّيْن: ميشيل ديلغادو، ورينان لودي، بالموسم الجديد.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ge.globo": فإن نادي كورينثيانز قرّر الانسحاب من مفاوضات التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال.
وأفادت ذات الصحيفة بأنّ النادي البرازيلي بات يدرك أن التعاقد مع ميشيل أمر صعب بسبب طلباته المادية المرتفعة؛ حيث بدأ في البحث عن بدائل لتعزيز الهجوم بالموسم الجديد.
وأشارت إلى أن اللاعب يطالب بمبلغ شهري يبلغ نحو 3 ملايين ريال برازيلي، تشمل الرواتب ورسومًا أخرى.
وذكر أيضًا أنه حتى لو أصبح المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، لاعبًا حرًّا بعد نهاية عقده مع الهلال في 2025؛ فإن التوقيع معه ستظلّ تكلفته عالية.
وأكّدت أنه ليس مستبعدًا أن تقوم إدارة كورينثيانز بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، لكنه لن يحدث إلا إذا قام بتخفيض طلباته بشكل كبير.
وفى سياق آخر كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي "خورخي خيسوس" مدرب الهلال حتى هذه اللحظة يفكر فى عدم الاستغناء عن البرازيلي "رينان لودي" ظهير أيسر الفريق.
وشدّدت ذات التقارير على أن "لودي" حتى الآن لا يزال مستمرًّا مع الهلال بالموسم القادم، وما زال "خيسوس" يرى بأنه لم يأخذ فرصته الكاملة.