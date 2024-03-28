مع انتظام الدوليين.. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي

انتظم اللاعبون الدوليون في التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، والذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي موطن الفرسان.
تأتي تحضيرات أحمر الشرقية استعدادًا لاستضافة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب قد شهد انتظام الدوليين الهولندي فينالدوم والأسكتلندي جاك هيندري ولاعب المنتخب الأولمبي ماجد دوران، حيث بدأ باجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، قبل أن يتوجه الفريق إلى الملعب حيث الإحماء مع المعد البدني، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في مواجهة الغد أمام الأهلي.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى قبل موعد مباراة الاتفاق أمام ضيفه الأهلي عند الساعة الـ10 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب نادي الاتفاق (موطن الفرسان).