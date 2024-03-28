مع انتظام الدوليين.. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي

وكان التدريب قد شهد انتظام الدوليين الهولندي فينالدوم والأسكتلندي جاك هيندري ولاعب المنتخب الأولمبي ماجد دوران، حيث بدأ باجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، قبل أن يتوجه الفريق إلى الملعب حيث الإحماء مع المعد البدني، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في مواجهة الغد أمام الأهلي.