في ديسمبر 2024.. الكويت تستضيف خليجي 26

وفازت قطر بحقّ استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا، بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلّق بمكافحة فيروس كورونا، لكن لم يُحدد بعدُ ما إذا كانت ستقام في منتصف العام الجاري أو بداية العام المقبل.