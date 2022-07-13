برشلونة يعلن التوصل لاتفاق لضم "رافينيا" من ليدز

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم الجناح البرازيلي الدولي "رافينيا" من ليدز يونايتد الإنجليزي.
وكتب برشلونة في بيان: "اتفاق مبدئي بشأن انضمام رفائيل دياس بيلولي "رافينيا" إلى نادي برشلونة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، في انتظار اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية".
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية إسبانية أشارت إلى أنها تناهز 55 مليون يورو زائد 15 مليونًا من المكافآت، على مدى خمس سنوات.
وكان "رافينيا" (25 عامًا) مرتبطًا بعقد حتى يونيو 2024 مع ليدز الذي انضم إليه من رين الفرنسي في 2020.
وبات "رافينيا" هو ثالث صفقة لبرشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن من تشيلسي الإنجليزي بعقدين حرّين.
ولم يسافر "رافينيا" (25 عامًا)، الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الماضي ليساعد ليدز في البقاء بالدوري الممتاز، مع الفريق الإنجليزي إلى أستراليا للاستعداد للموسم الجديد.
وأصبح "رافينيا" ثالث صفقة لبرشلونة هذا الصيف، بعد ضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي مجانًا.