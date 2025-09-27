حادثة ملعب الليوث تفجّر جدلاً جماهيرياً.. الشباب يكشف لـ"سبق" أرقام الحضور الحقيقية

المتحدث الرسمي لنادي الشباب، تركي الغامدي، أوضح لـ"سبق" أن التذاكر المباعة تجاوزت 5100 تذكرة، فيما تم قراءة ما يقارب 4000 تذكرة عند البوابات، مبينًا أن الإجراء الجديد لدخول الجماهير تسبب في تأخر دخول أعداد كبيرة حتى منتصف الشوط الأول وما بعده.