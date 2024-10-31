شراكة استراتيجية بين "استثمر في السعودية" وبطولة أرامكو للجولف لدفع عجلة التطور الاقتصادي والرياضي

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية، حيث تدمج بين الرياضة والابتكار والاستثمار، مما يساهم في خلق تأثير دائم يمتد إلى ما بعد حدود ملاعب الجولف. لتعزيز رؤية السعودية في أن تصبح مركزًا رياضيًا عالميًا ومركزًا للأعمال والابتكار الاجتماعي.