شراكة استراتيجية بين "استثمر في السعودية" وبطولة أرامكو للجولف لدفع عجلة التطور الاقتصادي والرياضي

أعلنت سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة عن شراكتها الاستراتيجية مع هوية "استثمر في السعودية" الهوية الوطنية لترويج الاستثمار في المملكة لتعزيز الجهود المشتركة لدفع عجلة التطور الاقتصادي والرياضي في المملكة.
وتتزامن الشراكة مع إطلاق النسخة المقبلة من سلسلة بطولة أرامكو للجولف للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، والتي ستقام في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024.
وبفضل صندوق جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار موزعة على خمسة أحداث، تساهم السلسلة العالمية في تمكين لاعبات الجولف حول العالم وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في ساحة الجولف العالمية.
ويعتبر انضمام استثمر في السعودية إلى الحدث كشريك استراتيجي يتماشى تماماً مع رؤية جولف السعودية لتمكين اللاعبات ودفع عجلة الابتكار في الرياضة بهدف تحقيق تأثير إيجابي ودائم. وتدعم الشراكة مهمة استثمر في السعودية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
كما أنها تؤكد على أن المملكة تملك بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما الرياضية، والتي تشهد حراكًا فعالًا ومتميزًا، حيث يعد القطاع أحد أبرز القطاعات لدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التحول والتنوع الاقتصادي.
وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية، حيث تدمج بين الرياضة والابتكار والاستثمار، مما يساهم في خلق تأثير دائم يمتد إلى ما بعد حدود ملاعب الجولف. لتعزيز رؤية السعودية في أن تصبح مركزًا رياضيًا عالميًا ومركزًا للأعمال والابتكار الاجتماعي.