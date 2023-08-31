الاتحاد يرفع عرضه لليفربول لـ 130 مليون دولار للاستغناء عن عقد محمد صلاح

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن آخر تطورات مفاوضات الاتحاديين مع ليفربول بشأن صفقة محمد صلاح.
وقال الصحفي الخبير في سوق الانتقالات عبر صفحته على موقع x عن أن مسؤولي الاتحاد رفعوا عرضهم للنادي الإنجليزي لـ 130 مليون دولار في محاولات حثيثة لإقناع المسؤولين هناك بالتخلي عن عقد اللاعب محمد صلاح.
وأضاف أن موقف مسؤولي النادي الإنجليزي ومدربهم يورغن كلوب يظل كما هو حيث أكدوا أن عقد اللاعب ليس للبيع.
وتابع :"ان مسؤولي النادي الإنجليزي يرفضون التفريط في عقد محمد صلاح بداعي أن الوقت لن يسعفهم في الحصول على لاعب بديل له".