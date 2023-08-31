الاتحاد يرفع عرضه لليفربول لـ 130 مليون دولار للاستغناء عن عقد محمد صلاح

وقال الصحفي الخبير في سوق الانتقالات عبر صفحته على موقع x عن أن مسؤولي الاتحاد رفعوا عرضهم للنادي الإنجليزي لـ 130 مليون دولار في محاولات حثيثة لإقناع المسؤولين هناك بالتخلي عن عقد اللاعب محمد صلاح.