تعرّف على.. نتائج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

- قدم المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء وجميع العاملين في المحافظة والجهات الحكومية في الأحساء على المتابعة والاهتمام الكبيرين للمنتخب الوطني، حيث احتضنت الأحساء أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.