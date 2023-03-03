أخضر الناشئات "تحت 17 عامًا" يدشن معسكره بالكويت

أجرى المنتخب السعودي للناشئات "تحت 17 عامًا"، اليوم الجمعة، أول حصصه التدريبية في معسكره المقام حالياً بدولة الكويت، والذي يمتد حتى التاسع من شهر مارس الجاري.
ويتخلل معسكر أخضر الناشئات في الكويت مباريات ودية، وتشارك فيها (24) لاعبة، استدعتهم المديرة الفنية الكرواتية ستيلا قوتال وهن: رند الزهراني، منيرة الغنام، فجر سعد، جنى سلامة، ماريا باغفار، لولوة موسى، نوف العطوي، هناء إسماعيل، ديالا الصبان، ليان اليافعي، مجد العتيبي، مايا الزهراني، لمى الرميزان، فجر سقاف، بسمة الشنيفي، هيا أحمد، لولو الجعويني، فاطمة منصور، حصة محمد، ليان صالح، لولوة صالح، حلا الشدوخي، زهره باحميد، مرام اليحياء.
الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكر إعدادي، وذلك تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.