في إطار جولتها الترويجية لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي.. أمير نجران يتسلَّم شعلة الألعاب السعودية 2022

تسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية؛ لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، ستستضيفه العاصمة الرياض خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.